Operazione Apotheke della Guardia di Finanza di Messina, Paolo La Paglia (direttore generale ASP 5): “Esprimo plauso per l’efficace azione di contrasto alle attività illecite”

“In relazione all’operazione Apotheke coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina guidata dal Dott. Maurizio De Lucia e condotta in data odierna dalla Guardia di Finanza di Messina con a capo il Colonnello Gerardo Mastrodomenico, esprimo plauso per l’efficace azione di contrasto alle attività illecite a danno dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, frutto anche della virtuosa sinergia e collaborazione istituzionale instaurata”. Lo evidenzia in una nota odierna, il direttore generale della ASP 5… Paolo La Paglia.

La Paglia prosegue: “l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, che ho l’onore di rappresentare, preso atto della gravità dei fatti contestati porrà immediatamente in essere ogni procedura conseguenziale e si costituirà parte civile nel relativo procedimento giudiziario. Tuteleremo i cittadini assistiti dai Medici interessati dai provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria senza interrompere l’attività sanitaria, in un momento di grande emergenza collettiva quale è quella attuale”.