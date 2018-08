Operazione congiunta delle forze dell’ordine, al mercato Vascone di Messina

Nella prima mattinata di oggi, le forze dell’ordine unitamente tra loro hanno tenuto un blitz per contrastare il fenomeno dell’ambulantato selvaggio. Ad intervenire, sono stati i carabinieri coadiuvati dalla Polizia Municipale, dalla Polizia di Stato, insieme alla Guardia di Finanza e all’ispettorato del lavoro, per attivare i controlli afferenti all’Operazione denominata “Action day”.

La finalità di tutto, è stata quella di porre sotto osservazione i modi di agire non corretti e sanzionare coloro i quali non rispettano le regole. Non molti, gli ambulanti trovati in regola, la maggior parte infatti si sono visti elevare verbali perchè sprovvisti di autorizzazioni, o per montaggio in area non autorizzata.

Ed ancora: “diversi mezzi di trasporto adibiti alla vendita delle merci erano senza la dovuta copertura assicurativa. Dunque, si è dato corso ai sequestri del materiale presente, in special modo quello posto in vendita”.