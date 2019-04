Operazione Gotha VII – mafia: il gup Salvatore Mastroeni, ha deciso 29 condanne e 1 assoluzione

Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Messina, dottor Salvatore Mastroeni oggi nel contesto del giudizio abbreviato scaturito dall’operazione antimafia -Gotha VII-, ha comminato 29 condanne, e un’assoluzione.

Queste, sono state le pene: “12 anni per Antonino D’Amico, Francesco Carmelo Messina e Agostino Milone, 11 anni a Domenico Giuseppe Molino, 9 anni e sei mesi per Mariano Foti, 9 anni a Sebastiano Chiofalo e Giuseppe Antonio Impalà, 8 anni per Alessandro Crisafulli e Salvatore Chiofalo, Carmelo Tindaro Scordino, Fabio Garofalo, e Sergio Spada; 7 anni e sei mesi per Francesco Foti, 7 anni a Massimo Giardina, Santino Benvegna, Giovanni Calderone, Santino Garofalo, 6 anni per Antonino Antonuccio, 5 anni per Ottavio Imbesi, 4 anni per Massimiliano Munafò, Salvatore Santangelo, Antonio Giuseppe Treccarichi, Carmelo Trifirò, 3 anni per Antonino Bellinvia, Tindaro Santo Scordino e Antonino De Luca Cardillo; 4 anni per Tindaro Calabrese, 2 anni per Antonino Polito e Carmela Milone, 1 anno e sei mesi a Domenico Chiofalo. Assolto Alessandro Maggio, con la formula -perché il fatto non costituisce reato-“.

Durante l’attivita’ antimafia, emerse che i componenti della consorteria mafiosa di Barcellona Pozzo di Gotto si stavano riorganizzando dopo gli arresti dei boss storici e si erano alleati con i -mazzarroti-, interessandosi principalmente di estorsioni ad imprenditori.