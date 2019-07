Operazione “Periferie Sicure”: la Polizia di Stato, potenzia i controlli nelle aree periferiche della città di Messina

La Questura di Messina non arresta l’opera di potenziamento del controllo del territorio. Nella settimana appena trascorsa, nell’ambito dell’iniziativa a carattere interforze denominata “Operazione Periferie Sicure”, nel mirino dei poliziotti non solo il centro ma anche e soprattutto la periferia della città dello stretto, con precipuo riferimento alle aree caratterizzate da fenomeni di irregolarità e degrado. Un massiccio spiegamento di forze al servizio del cittadino con un unico obiettivo: implementare la sicurezza. U.P.G.S.P., reparti prevenzione crimine, unità cinofile, polizia amministrativa, squadra mobile, impegnati nella lotta alla criminalità, in collaborazione con il personale della Polizia Municipale Sezione Annona ed i tecnici della prevenzione del SIAN-ASP di Messina.

30 le pattuglie impiegate, 528 le persone controllate insieme a 4194 veicoli, 6 dei quali sottoposti a sequestro, ritirate patenti, perquisite abitazioni, contestate infrazioni al c.d.s., sequestrata sostanza stupefacente, effettuati controlli nei confronti di soggetti sottoposti a vario titolo a misure restrittive della libertà personale. Sequestrati 800 Kg di frutta e verdura ad ambulanti abusivi. Sei denunce per danneggiamento, furto, due per ricettazione, guida senza patente, inottemperanza all’ordine del Questore di lasciare il Territorio; tre le persone arrestate, per resistenza e lesioni a P.U., per maltrattamenti in famiglia, per furto.