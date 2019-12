Operazione Predominio: nella notte appena trascorsa, gli agenti della Polizia di Stato di Messina hanno tratto in arresto 14 persone… 13 in carcere ed 1 ai domiciliari. Si tratta di una azione giudiziaria, condotta dal procuratore capo della Dda dottor Maurizio De Lucia. I capi delle cosche cittadine presenti nel territorio, scappati negli anni ’80, a partire dal 2016 decisero di riprendersi il controllo della Comunità… riattivando una fitta rete criminale dedita alle estorsioni ed al traffico di droga.

L’indagine ruota attorno ad alcuni elementi di spicco, protagonisti anche negli ultimi decenni del secolo scorso, che una volta conclusa la loro collaborazione con le forze dell’ordine hanno scelto di riorganizzarsi… per riconquistare il rispetto di un tempo.

Gli investigatori della Squadra Mobile peloritana coordinati dal vice questore dottor Antonio Sfameni, hanno lavorato eseguendo intercettazioni, analisi di traffico telefonico e pedinamenti per verificare ogni cosa e dare corpo a quella che è divenuta una certezza, ovvero l’esistenza di due gruppi deviati perfettamente sovrapponibili tra di Essi che si stavano imponendo per stendere la loro longa manus in ogni zona del Comune. Gli incontri tra i componenti delle due bande, molti dei quali sono stati ascoltati dai poliziotti, avvenivano anche all’interno del Ristorante “Il Sikulo” che per un certo periodo di tempo è stato gestito da un soggetto che ha collaborato con gli inquirenti. Sono stati diversi, gli episodi di cessione di marijuana e cocaina documentati dai poliziotti.

I dettagli di tutto, saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà nei locali della Questura per le ore 11.00 di oggi 20 dicembre 2019. Presenzieranno il procuratore antimafia dr. Maurizio De Lucia ed il questore dr. Vito Calvino.