Operazione “Quartieri Sicuri” a Messina

Le forze dell’ordine proseguono incessantemente con la loro azione, in questa nota comunicano che: “continua l’attività straordinaria dei poliziotti delle Volanti, con l’operazione Quartieri Sicuri, che da mesi garantisce maggiore sicurezza in città. Ad essere interessata, negli ultimi giorni, la zona nord della città. Anche stavolta è stato prezioso il contributo della Sezione Annona della Polizia Municipale e dell’A.S.P. Elevate sanzioni amministrative per € 8.918,00 nei confronti di due esercizi commerciali della riviera specializzati nella somministrazione di alimenti. A determinarle le irregolarità tanto amministrative quanto igienico sanitarie rilevate”.

“In particolare, sotto il primo amministrativo, mancava in uno l’esposizione del listino prezzi e del cartello -Vietato Fumare- ed in un altro si registrava l’occupazione abusiva del suolo pubblico. Sotto l’aspetto igienico sanitario quello che gli operatori constatavano era l’assenza di DIA sanitaria, il mancato aggiornamento del Piano autocontrollo HACCP, la mancata formazione del personale, la violazione della procedure controllo infestanti, l’insufficienza dei requisiti generali in materia d’igiene, mancata chiusura del contenitore rifiuti. I poliziotti delle Volanti hanno, altresì, effettuato numerosi controlli a persone e veicoli, nonché a soggetti sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale, rinvenuti, inoltre, due mezzi oggetto di furto”.