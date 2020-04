Ordinanza #rientri in #Calabria, Jole Santelli (governatrice regionale): “Ho firmato l’ordinanza”

“Ho firmato l’ordinanza che consente ai residenti in #Calabria di rientrare a partire dal prossimo 4 maggio”. Lo ha affermato oggi, la governatrice regionale Jole Santelli.

Ha continuato la Santelli: “chi partirà dovrà comunicarlo preventivamente, compilando sul portale 🔺emergenzacovid.regione.calabria.it

(attivo dal 2 maggio) l’apposito modulo utile al monitoraggio dei rientri”.

“Una volta rientrati sarà comunque necessario sottoporsi ad isolamento volontario domiciliare di 14 giorni. I dati relativi ai rientri saranno trasmessi al Dipartimento Prevenzione dell’ASP di competenza ed al Sindaco del comune di residenza”.

“Il Dipartimento di prevenzione valuterà la necessità e/o l’opportunità di effettuare il tampone rinofaringeo. Non sono consentiti al momento rientri presso il domicilio o l’abitazione. Non è consentito il rientro per i residenti nei Comuni identificati attualmente come -zona rossa-“.

“#riparticalabria #jolepresidente”.