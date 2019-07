Ordinanza sindacale del Comune di Messina, che vieta il commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Con ordinanza sindacale è stato disposto il divieto del commercio su aree pubbliche in forma itinerante lungo le litoranee nord e sud per la stagione estiva e comunque a decorrere dal 21 giugno al 21 settembre di ogni anno, con esclusione della feste patronali per le quali è ammesso il rilascio di autorizzazioni temporanee sino ad un massimo di cinque giorni.

Il provvedimento interessa il lato nord della rotatoria di viale Annunziata e via Consolare Pompea SS113; le vie Lago Grande SP43 e SP46 a Ganzirri; le vie Palazzo, Torre Nuova, Fortino, Senatore Arena, Pozzo Giudeo a Torre Faro e SS113 sino all’incrocio con la strada che conduce al lido “Le Dune” di Mortelle; il lato sud dall’incrocio SS114 con via Nazionale Santo Stefano Marina al ponte Torrente Briga. Chiunque violi quanto è espressamente vietato dall’ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria del pagamento in misura ridotta pari a 450 euro, con conseguente sequestro della merce e revoca della licenza.