Ore 03.55, di martedi’ 26 novembre: ha tremato la terra, in Albania.

Il movimento tellurico e’ stato avvertito in tutto il centro-sud Italia. La scossa, l’hanno chiaramente percepita anche i cittadini nell’Agro nocerino sarnese in Campania e quelli di Taranto in Puglia.

Il sisma con una magnitudo di 6.5, ha avuto l’epicentro localizzato sulle coste albanesi.