Ore 11 a Messina: in piazza Cairoli, alla fermata del tram è stato aggredito un verificatore dell’Atm

Un verificatore dell’Atm di Messina è stato aggredito, mentre svolgeva il suo lavoro a bordo del tram. Un uomo, udita la richiesta (avanzata dal controllore) di presentare il titolo di viaggio, per tutta risposta ha pensato di reagire fisicamente sferrando al malcapitato dipendente pubblico una testata in pieno volto. I fatti sono avvenuti nei pressi della centralissima piazza Cairoli, mentre la vettura tramviaria era in movimento. Il malfattore, ha tentanto la fuga ma è stato subito bloccato dagli agenti della Polizia Municipale.

La vittima invece, è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale Piemonte, dove i sanitari di turno hanno appurato per lui, la frattura del setto nasale.