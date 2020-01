Orgoglio Italiano: “Osarevolare 🇮🇹❤️ Bibbiano” [Video]

A SCRIVERE QUESTO, IN UN POST OGGI, E' STATA SU FACEBOOK LA BLOGGER DI ROMA ERIKA KAMESE

Orgoglio Italiano: “osarevolare 🇮🇹❤️ Bibbiano”. A scrivere questo oggi, in un post trasmesso on line su Facebook è stata la blogger di Roma Erika Kamese.

La Kamese, in un filmato, ricordando la morte della mamma brasiliana Camilla Silva, ha annunciato che a febbraio si terrà a Roma una manifestazione per mantenere alta l’attenzione sugli incresciosi fatti avvenuti nella cittadina dell’Emilia Romagna… dove sono venuti alla luce casi di sottrazioni illegali di minori in danno delle famiglie di origine… attraverso la falsificazione di Relazioni e Consulenze Tecniche d’Ufficio… da parte di assistenti sociali ed altri professionisti.