Ospedale di Cosenza: “una tragedia terribile contro l’avvocato Ugo Morelli, che ha portato felicità agli sciacalli della malapolitica… il caso della morte di katarzyna Borowik giovane polacca bellissima…”! Sono queste le parole scritte dal legale, su Facebook, nelle scorse ore.

Ancora prosegue il giurista: “fu tenuta ad aspettare al pronto soccorso 4 ore su una sedia, poi 2 giorni sulla barella. Mi ero fidato della Struttura sanitaria calabrese, anche dal momento che avevo accettato il consiglio di Jole Santelli, nuovo presidente della Regione Calabria, perchè bisogna curarsi nel territorio regionale…! Mi sento colpevole perché non l’ho portata subito a Roma. Adesso la questione è nelle mani del PM Battini, però comunque Ketty non tornerà in vita. Vedi profilo fb katarzyna Borowik. Sono distrutto addolorato…”.

“Si tratta di una vicenda che è stata oscurata dalla stampa, tv e giornalisti. È vietato parlare. Perché è stato colpito al cuore avvocato ribelle scomodo Ugo Morelli. I giornalisti sanno e non dicono al popolo italiano di questa strana improvvisa morte in soli 2 mesi…! Un tumore al polmone curato in ritardo nel nosocomio cosentino”.

“Un decesso che è avvenuto il 12 marzo 2020, quello della mia compagna con la quale stavo insieme da 20 anni. A gennaio e febbraio è entrata 3 volte con le proprie gambe per un dolore alla pancia e vomito. È uscita morta. Una terribile disgrazia contro me…, adesso i miei nemici politici e professionali saranno felicissimi”.