Osservatorio Internazionale dei Diritti nella Penisola italica: “ci è arrivata una segnalazione fresca fresca, un’altra sottrazione di minori ad opera dei servizi sociali, che come descrive il Sindaco di Mesenzana non è per maltrattamenti, quindi sulla base di questa conclusione dovrebbe essere per cause psichiche. A nostro sapere e da quanto ci hanno informato fonti certe, nessuna verifica psicologica ad opera di professionisti è stata attuata, inoltre il tutto parte da una semplice segnalazione da parte di una dottoressa per un ricovero di uno dei fratellini che ha avuto problemi di salute legati solo a semplici malanni stagionali , per l’assenza prolungata in quel giorno ad opera di uno dei due genitori impossibilitato a recarsi all’ospedale presso il figlio, la dottoressa ha segnalato alla procura il fatto, la quale senza audire nessun psicologo, ma solo sulla base di conclusioni arbitrarie fornite da assistenti sociali non professioniste psicologhe e su constatazioni meramente personali non suffragate da nessun fatto allarmante, ne pericolo hanno fornito chiavi di lettura meramente personali di una condizione familiare invece perfettamente integrata e sana, con bambini in un contesto familiare felice e scrupolosamente seguiti da entrambi i genitori, condizioni economiche soddisfacenti per soddisfare le esigenze dei bambini e abitazione di proprietà senza debiti con condizione parentale ottima. Nonostante questo ci riporta la fonte, ad opera del servizio sociale è stato attivato un 403 come evidenziato nell’ordinanza allegata, per l’allontanamento dei bambini, quindi in mancanza totale di qualsiasi presupposto di pericolo dei bambini, il sindaco ora come vediamo nell’articolo riportato su https://www.prealpina.it/…/minori-in-comunita-un-salasso-20… addossa la colpa al tribunale del possibile dissesto del comune per la situazione creatasi, comunque ad opera di sua ordinanza e firma per attivare la sottrazione”.

“I bambini sono stati portati via con inganno senza chiedere nulla su possibili allergie o su alimenti da somministrare o situazioni recesse patologiche, ad oggi i bambini sono scomparsi, noi ci auguriamo che chi di dovere vigili attentamente e si attivi urgentemente per verificare se tutti i giusti passi sono stati posti in essere e se veramente risultavano i presupposti per un allontanamento tempestivo perchè incorreva pericolo. Noi cerchiamo di allontanare pensieri da fatti di cronaca tristemente recenti come Bibbiano e altri casi come Veleno o peggio ancora il Forteto, noi chiediamo che gli organi Istituzionali si attivino urgentemente in questo caso e immediatamente facciano chiarezza su questo ultimo episodio di sottrazione pieno di punti dubbi e poco chiari per i risvolti a parere di molti della sua attivazione preoccupanti, che non fanno pensare in modo fiducioso che tutto si sia svolto nelle leggi vigenti https://www.brocardi.it/codice-civi…/…/titolo-xi/art403.html mancandone tutti presupposti e sopratutto tutte le verifiche occorrenti a valutare il caso obbiettivamente, il nostro pensiero va alle sofferenze che hanno in questo terribile momento i tre fratellini strappati agli affetti di mamma e papá e di tutti i loro cari”.