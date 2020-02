Palazzo dei Leoni, Francesco Roccaforte nominato Capo di Gabinetto dal Sindaco Metropolitano di Messina, Cateno De Luca

L'ATTO E' STATO FORMALIZZATO, AL TERMINE DELLE PROCEDURE DI AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO

L’atto è stato formalizzato al termine delle procedure di avviso per l’assegnazione dell’incarico. E’ Francesco Roccaforte, 61 anni geologo, il nuovo Capo Gabinetto della Città Metropolitana di Messina.

L’ufficializzazione della nomina è stata resa nota dal Sindaco Metropolitano Cateno De Luca che ha voluto affidare il prestigioso incarico a Francesco Roccaforte per la sua elevata qualificazione professionale, per la profonda conoscenza dell’organizzazione dell’Ente e per il rapporto di fiducia che richiede un ruolo così delicato.

La nomina scaturisce a seguito di un avviso di selezione interna per l’assegnazione dell’incarico di Capo di Gabinetto del Sindaco Metropolitano. Il neo Capo di Gabinetto ha ringraziato il Sindaco Cateno De Luca per la fiducia accordata e per il ruolo assegnato, un incarico impegnativo che sarà svolto esclusivamente nell’interesse dell’Ente.