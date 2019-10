“Palazzo Zanca, incontro con i sindacati sulla relazione annuale del sindaco De Luca”. Lo ha scritto oggi, sulla sua pagina Facebook, il segretario Provinciale della Uiltrasporti peloritana, Michele Barresi.

Barresi, ha proseguito così: “l’intervento del segretario generale Uil Messina Ivan Tripodi inizia chiedendo alla Sala un minuto di raccoglimento per la morte sul lavoro dell’operaio dei cantieri servizi Giovanni Caponata evidenziando lo sgradevole e poi incomprensibile silenzio dell’Amministrazione sul grave incidente che andrà approfondito nelle dinamiche ma che rappresenta un grave lutto per per la città e per il mondo del lavoro tutto”.