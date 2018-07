Palazzo Zanca (ME): Conferenza di Servizi, sull’emergenza alberi

Il sindaco di Messina Cateno De Luca, a margine della odierna Conferenza di Servizi emergenziale, riguardante la situazione del verde cittadino, ha specificato sulla propria pagina Facebook: “i lavori, sono stati aggiornati a domenica mattina alle ore 8. Sono stati stabili i percorsi da fare con la relativa formalizzazione nella seduta di giunta appositamente convocata per domani alle ore 9”.

“Il Tavolo tecnico ha dato atto che siamo di fronte ad una situazione di emergenza e pertanto domenica il sindaco emetterà ordinanza indifferibile ed urgente per procedere all’immediato taglio degli alberi che rappresentano un pericolo per la pubblica e privata incolumità in tutti i villaggi e quartieri. Lunedì prossimo inizieranno i lavori che si concluderanno nell’arco di un mese. Per ogni albero che è stato e sarà tagliato ne pianteremo due”.