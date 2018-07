Palizzi (RC): arrestati dai carabinieri, il sindaco Walter Arturo Scerbo

I componenti del Comando Provinciale dei carabinieri di Reggio Calabria, in particolare della Compagnia di Bianco stanno attuando dalle prime ore dell’alba di oggi, una operazione a Palizzi su disposizione del Tribunale di Locri. Ad essere destinatarie dei provvedimenti giudiziari, sono 4 persone, che a vario titolo si sono rese responsabili di aver agito contro la pubblica amministrazione.

Grazie alle risultanze investigative della locale Procura delle Repubblica, è stata disposta la custodia cautelare domiciliare nei confronti: “del sindaco di Palizzi Arturo Walter Scerbo e di due consiglieri di maggioranza Antonino Proietto ed un collega in corso di rintraccio, mentre la detenzione in Carcere è stata prevista per Luigi Palumbo cl. ’78, titolare del Bar “Plaza” della località jonica calabrese”.

Con la complicità di altre 21 persone, avrebbero sottratto ingenti capitali dalle casse comunali, commettendo presumibilmente i reati di: “abuso d’ufficio, peculato, concussione, corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità, falsità ideologica, tentata truffa ai danni dello Stato”.

I politici fermati, sono stati eletti nella tornata elettorale del 2014, con l’aiuto di amministratori pubblici, consiglieri comunali dimissionari e dipendenti dell’Ente locale, in più di una circostanza, si ipotizza che abbiano attinto dalle finanze comunali emettendo mandati di pagamento, gonfiando i rimborsi spese dei quali erano beneficiari, liquidando inoltre a terzi somme per prestazioni mai rese o diverse da quelle per cui i fondi che utilizzavano erano imputati, distraendoli dal capitolo destinato ai migranti ed alla salvaguardia delle tartarughe caretta caretta. L’attività istruttoria, ha fatto luce su un danno procurato e stimato in 340mila euro.