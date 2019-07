UN UOMO AVREBBE CERCATO DI AGGREDIRE LA SUA EX ED IL NUOVO COMPAGNO DI QUEST'ULTIMA A PALAZZO SATELLITE DOVE I DUE SONO FORTUNATAMENTE RIUSCITI A NASCONDERSI IN UNA STANZA ALL'INTERNO DEL POSTO DI GUARDIA

Panico questa mattina, a Messina in piazza della Repubblica: un uomo avrebbe aggredito la sua ex ed il nuovo compagno di quest’ultima a Palazzo Satellite dove i due per fortuna sono riusciti a trovare rifugio sfuggendo alle ire del soggetto violento all’interno di una stanza attigua al Corpo di Guardia.

Sul posto, sono intervenuti gli agenti dei vigili Urbani ed i Poliziotti della Questura peloritana.