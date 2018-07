Paola (CS): ricordato l’omicidio di Tonino Maiorano, a 14 anni di distanza

Stamane a Paola (CS), nel piazzale antistante lo stadio E. Tarsitano in via Sant’Agata si è tenuta una cerimonia commemorativa per ricordare l’omicidio di Tonino Maiorano ucciso il 21 luglio 2004.

Tonino, era stato freddato per errore, il vero obiettivo dei sicari (appartenenti a delle cosche locali di ‘ndrangheta variamente connesse con quelle di Cosenza) era Giuliano Serpa oggi collaboratore di Giustizia.

Il mandante di tale efferato fatto di sangue, fu Gennaro Ditto che benchè ergastolano e condannato dalla Corte d’Appello di Catanzaro ad agosto del 2013 venne scarcerato grazie ad una Istanza presentata dal suo legale Antonino Napoli il quale addusse a sostegno della richiesta come il suo assistito soffrisse di “atassia cerebellare”. Così il magistrato di Sorveglianza del Tribunale di Messina scarcerò il Ditto.

Occorre ricordare, però, che Maiorano non si trovava al posto sbagliato nel momento sbagliato. Ma era al posto giusto ed al momento giusto, mentre lavorava. Era la consorteria malavitosa che non doveva essere in quei luoghi.