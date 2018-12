Paolo Roat (CCDU): “Appello a Zaia…, quei Servizi Sociali che utilizzano pratiche coercitive e reazionarie di matrice psichiatrica vanno riformati” [Video]

"SIAMO QUI' PER DIFENDERE NON SOLO UNA FAMIGLIA, MA TUTTE LE FAMIGLIE ITALIANE DALLE SOTTRAZIONI DI MINORI BASATE SU TEORIE CHE NON TROVANO RISCONTRO NELLA REALTA'

Dopo l’evento di ieri, tenutosi innanzi al Palazzo della Regione Veneto, Paolo Roat del C.C.D.U. presente a questa iniziativa, scrive: “appello a Zaia… quei Servizi Sociali che utilizzano pratiche coercitive e reazionarie di matrice psichiatrica vanno riformati. Ieri genitori, cittadini, attivisti per i diritti umani si sono riuniti a Venezia per protestare contro le pratiche coercitive e reazionarie di matrice psichiatrica utilizzate da alcuni Servizi Sociali. Alla manifestazione hanno partecipato genitori e nonni vittime di alcuni casi di giustizia minorile kafkiana”.

“Lanciamo un appello al Governatore Zaia affinché ci riceva, e ci permetta di spiegare cosa succede; e chiediamo la sospensione immediata dal caso dei professionisti che si sono occupati di questa famiglia, e l’avvio di un’indagine disciplinare”.

“Numerose persone hanno portato il loro supporto per aiutare una famiglia della provincia di Venezia alla quale sono stati strappati i figli in modo aggressivo e sospetto; in molti hanno chiesto informazioni ai volontari su come potersi difendere”.

“La famiglia seguita dall’avvocato Francesco Miraglia, ha ringraziato il Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani onlus per il supporto ricevuto…! Da quando il C.C.D.U. é al nostro fianco, non ci sentiamo più soli”.