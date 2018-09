Partinico (PA): arrestate dai carabinieri, 7 persone per il pestaggio di ferragosto ai danni di migranti minorenni

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale del capoluogo siciliano, ha ordinato il fermo di sette persone (tra cui due donne), fra Alcamo (TP) e Partinico (PA) per aver aggredito la notte di Ferragosto sulla spiaggia di Ciammarita a Trappeto (PA) un gruppo di migranti minorenni che oltre ad essere stati picchiati hanno subito insulti caratterizzati da frasi razziste.

L’episodio è proseguito con l’inseguimento e lo speronamento del pulmino che stava riportando i giovani nel Centro di accoglienza a Partinico. Le accuse per gli indagati, sono di lesioni aggravate e azione caratterizzata dall’odio etnico. Oggetto di questi gravi fatti, 2 minorenni del Gambia.

A coordinare le indagini dei carabinieri, e’ la dottoressa Giorgia Spiri sostituto della Procura di Palermo. I sette arrestati, avrebbero picchiato le vittime prese di mira perche’ non gradivano i festeggiamenti degli stranieri che si trovavano seduti su un muretto di un Lido a Ciammarita in attesa dell’arrivo dell’educatrice.

Quattro di essi, sono stati tratti in arresto per una ordinanza di custodia cautelare in carcere e sono: “Antonino Rossello (40 anni), Roberto Vitale (33 anni), Salvatore Vitale (49 anni), Emanuele Spitaleri 37 anni)”.

Mentre ai domiciliari sono finiti: “Valentina Mattina (28 anni di Partinico), Giacomo Vitale (71 anni di Alcamo) e Rosa Inverga (62 anni)”.