Partiti oggi, i lavori tra viale Giostra e via Aranci a Messina, darne notizia è stato il presidente del V° Quartiere Ivan Cutè che sottolinea: “l’avvio di questi lavori, diretti dal dirigente alla Viabilità, l’ingegnere Pizzino, e dagli ingegneri Pistone e Sorbello, anni fa erano stati anche voluti dal vecchio Consiglio Circoscrizionale e hanno avuto un’accelerata dal nuovo Consiglio che in poco più di due mesi è riuscito a puntare i riflettori sulle procedure ferme da ben 3 anni, grazie anche al coinvolgimento dell’Amministrazione comunale, in persona dell’assessore comunale, nonché vice sindaco, Salvatore Mondello”.

Grande la soddisfazione da parte di tutto il Consiglio della V^ Circoscrizione e Cutè afferma: “finalmente iniziano i lavori che permetteranno di migliorare la viabilità del rione di Giostra e di aprire via Bellinzona, via Aranci e le vie limitrofe all’arteria principale del viale Giostra; ciò permetterà maggiore possibilità di mobilità urbana per i residenti e finalmente anche un percorso di rivalutazione per le decine di attività imprenditoriali presenti nella zona e che per anni hanno sofferto l’assurdo piano viabile creato sul viale Giostra a causa di una barriera architettonica al centro del viale in netto contrasto con un piano di viabilità contingente al fabbisogno di residenti e commercianti”.

Continua Cutè: “stiamo lavorando assieme a tutto il Consiglio Circoscrizionale per migliorare la viabilità nell’importante tratto del viale Giostra alto in cui si riscontrano non pochi problemi soprattutto nel tratto dello svincolo autostradale e con la galleria San Jachiddu (che collega Giostra e Annunziata)”.