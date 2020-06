Passaggio del collare al Distretto Rotary 2110: Alfio Di Costa…, governatore

Passaggio di collare al termine del 42° Congresso Distrettuale che si è tenuto al Grand Hotel Baia Verde di Aci Castello (Catania), tra il governatore Valerio Cimino che lascia la conduzione del Distretto Rotary 2110 e Alfio Di Costa che ne assume la guida per il prossimo anno rotariano 2020-2021.

Nel ricevere il collare del Rotary distrettuale, al termine di un esaltante congresso, Alfio Di Costa ha espresso al governatore uscente i suoi sensi di stima e apprezzamento. Complimentandosi con Valerio Cimino ha ribadito il suo grazie «per come ha condotto il Distretto dal primo luglio 2019 e per come ha saputo affrontare questo periodo difficilissimo della nostra storia ideando e sviluppando progetti a favore delle comunità».

«Questo momento sembrava così lontano ed è arrivato velocemente. Quanti pensieri corrono veloci nella mia mente! Quante emozioni sto vivendo, in queste ore. Le stesse che ho vissuto nei momenti importanti della mia vita! Prometto che mi impegnerò per condurre al meglio il nostro Distretto in questo momento fluido della Storia. So che Ina sarà accanto a me e mi sosterrà con la sua intelligenza e discrezione. Rotary opens opportunities. Il Rotary crea opportunità e noi insieme le creeremo” ha concluso Alfio Di Costa, dando avvio, ufficialmente al suo mandato che si presenta come un articolata molteplicità di progetti per far crescere e rendere competitiva la Sicilia e Malta. Appuntamento di rilievo il Premio Nike 2020 che prenderà avvio l’11 luglio al Saracen Hotel Sands Theatre di Isola delle Femmine, a cui sta lavorando alacremente Mino Morisco. Tra le presenze artistiche di rilievo Marcello Cirillo e Monia Arizzi, come conduttori; si esibiranno Friends Vocal Ensembe, Laura Giordano, Margaret Lumetta, Silvina Larrea y Pablo Pouchot, Lo Scarrozzo. Ospiti della serata il maestro Pietro Ballo il cantante e Vincenzo Incenzo.