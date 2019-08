Passeggiata dei Giganti a Messina: stamani si è tenuta una riunione in Questura, con gli assessori Musolino e Minutoli

Dal Comune di Messina è stata diffusa la nota che segue: “si è tenuto stamani in Questura l’incontro tra gli assessori alla Polizia Municipale Dafne Musolino ed alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli, il questore vicario Nicola Spampinato, il capo di gabinetto del Questore Enzo Coccoli e il dirigente della Polizia stradale Nicolò D’Angelo”.

Hanno evidenziato gli assessori Musolino e Minutoli: “a seguito di un proficuo e sereno confronto, nell’obiettivo comune di garantire lo svolgimento della tradizionale Passeggiata dei Giganti garantendone le condizioni di sicurezza, le cui prescrizioni sono sempre più serrate, di comune accordo è stato convenuto un percorso che permetterà ai cittadini di partecipare alla Passeggiata attuando al contempo ogni esigenza di sicurezza. Per questo motivo i Giganti usciranno dal deposito di via Catania alle ore 18, accompagnati dai gruppi folkloristici e da quanti vorranno partecipare, attraversando il viale Europa sino all’Ospedale Piemonte dove, intorno alle 18.45, terminerà lo spettacolo folkloristico; da qui il corteo si sposterà a Camaro Inferiore ed alle 19.30 sarà ripetuto lo spettacolo. In questo modo l’Amministrazione comunale ha inteso da un lato preservare la tradizione ma contemporaneamente, spezzando il percorso in due fasi, si è consentito di ottemperare a tutte le prescrizioni di sicurezza. In pratica la prima fase di percorso sino all’ospedale Piemonte si avvarrà, come negli anni precedenti, del provvedimento di sospensione della circolazione veicolare e della chiusura dinamica dei varchi autostradali, mentre la seconda fase, quella sino a Camaro Inferiore, sarà soltanto un trasferimento tecnico delle statue equestri senza alcun seguito, sempre con interdizione della circolazione veicolare e chiusura dinamica dei varchi. Questa soluzione permette quindi di rispettare le tradizioni popolari che rappresentano le nostre radici e quindi vanno alimentate evitando di paralizzare la circolazione veicolare cittadina chiudendo un’arteria principale ed i varchi autostradali, così come dispongono le vigenti norme di sicurezza. Si é così evitato di segmentare la città in due zone, nord e sud, come avrebbe comportato la chiusura del viale Europa. La decisione è stata assunta di comune accordo con la Questura e non è dipesa in alcun modo dalla quantità di volontari necessari per garantire la chiusura quanto invece dalle restrizioni imposte da motivi di sicurezza che avrebbero impedito una regolare circolazione per un’ora e mezza. Per ragioni di ordine pubblico è stata individuata quindi una soluzione intermedia. Si ringrazia per la disponibilità il questore di Messina Vito Calvino e i dirigenti incontrati oggi che hanno accolto positivamente la soluzione proposta dall’Amministrazione comunale, mettendo a disposizione anche il loro personale per garantire la sicurezza del percorso”.