Patti chiari ed amicizia lunga: quella del sindaco di Messina Cateno De Luca, con gli abitanti di Camaro San Paolo

AI QUALI HA SPIEGATO PERSONALMENTE COME STANNO LE COSE

Il sindaco De Luca così affronta l’emergenza delle famiglie che vivono nelle baracche di Camaro San Paolo che attendono l’assegnazione delle nuove abitazioni.

Venerdì 21 settembre:

– approvazione delle graduatorie delle 96 famiglie che avranno le assegnazioni delle nuove abitazioni a Camaro sotto montagna ed Annunziata;

– lunedì 24 settembre conferenza di servizi per realizzare gli allacci delle 96 nuove unità abitative.

A tutti, scrive Cateno De Luca, ho ribadito che non consentiremo l’occupazione abusiva delle baracche liberate per le quali domani sarà pubblicato un avviso per l’individuazione dell’impresa che smaltirà l’amianto dei tetti.