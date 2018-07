Patti (ME): attività straordinaria di controllo, messa in atto dalla Polizia di Stato

LA POLSTRADA, HA ELEVATO SANZIONI PER MIGLIAIA DI EURO, SOSPENDENDO DALLA CIRCOLAZIONE ALCUNI MEZZI E SEQUESTRANDO UN PULLMAN

Gli agenti del Distaccamento di Polizia Stradale di Barcellona P.G. hanno effettuato, nella giornata di ieri, una mirata attività di controllo su strada a mezzi e persone nel centro cittadino di Patti. L’attività condotta ha portato alla sospensione dalla circolazione di alcune autovetture e ciclomotori non sottoposti alla prescritta visita di revisione e al ritiro di carte di circolazione e patenti guida in quanto scadute. Numerosi gli automobilisti multati perché facevano uso del telefonino alla guida o perché non utilizzavano le cinture di sicurezza.

I poliziotti hanno inoltre proceduto al sequestro di un pullman destinato al trasporto pubblico di turisti, poiché sprovvisto della relativa copertura assicurativa con contestuale ritiro della carta di circolazione. Contravvenzionato inoltre il conducente di un mezzo che trasportava merce del tipo latte e panna in regime di temperatura controllata non in possesso di idonea documentazione attestante la funzionalità del sistema di refrigerazione.