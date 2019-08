Patti (ME): un ventenne, ha danneggiato con un calcio la fontana comunale

I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Patti hanno proceduto a denunciare in stato di libertà un ventenne residente in quel centro. Il reato contestato è danneggiamento di beni pubblici; il bene danneggiato una fontana pubblica installata dall’ente comunale in una delle piazzette lungo la marina.

Gli accertamenti effettuati hanno permesso di risalire all’identità dell’autore del danneggiamento ripreso peraltro dal sistema di video sorveglianza presente, in compagnia di altri coetanei dopo una nottata trascorsa in discoteca, mentre con un calcio staccava il rubinetto dalla fontana.