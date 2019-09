Paura fra i residenti oggi pomeriggio a Messina in via della Zecca – via Malvagna, quando si sono sprigionate delle fiamme da un motociclo Suzuki Burgman 400

Oggi pomeriggio a Messina, fra i residenti in via della Zecca – via Malvagna, vi sono stati attimi di paura a causa di un incendio sprigionatosi da un motociclo Suzuki Burgman 400 parcheggiato nei pressi delle abitazioni.

Le fiamme, hanno distrutto la parte anteriore del mezzo e si e’ originata una densa nube di fumo nella zona. Immediatamente, sono intervenuti i pompieri che dopo avere domato il focolaio hanno controllato che non ci fossero altri danni alle case vicine. I motivi che hanno determinato il rogo, sono al vaglio degli inquirenti competenti del caso.

Foto, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.