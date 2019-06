Paura in via dei Verdi, a Messina: nel pomeriggio di oggi, si e’ verificata la caduta di calcinacci

Nella serata di oggi, verso le ore 19.30 dai balconi di un Palazzo d’epoca di via dei Verdi a Messina, si e’ verificato il distacco di alcuni pezzi di intonaco.

Il materiale, una volta staccatosi e’ precipitato sul sottostante marciapiede, generando una comprensibile paura fra i commercianti e i passanti. Per fortuna e per puro caso, nessuno in quegli istanti transitava nella zona…, diversamente si sarebbe potuta raccontare una tragedia.

Poco dopo, il luogo e’ stato messo in sicurezza grazie all’intervento immediato dei vigili del Fuoco e della Polizia Municipale. I pompieri, sono giunti a bordo di una autoscala, hanno rimosso ulteriori parti soggette a rischio crollo e delimitato l’area (che adesso e’ interdetta) con il classico nastro bianco e rosso.

Foto, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.