Paura nella zona di Pistunina, a Messina

Paura oggi pomeriggio a Messina, nella zona di Pistunina dove intorno alle ore 14:30 due malviventi armati di fucile a canne mozze e pistola hanno fatto irruzione al Centro scommesse Planet Win 365 per compiere una rapina il cui bottino è da quantificare.

I due autori del fatto criminoso, sono in seguito fuggiti verso Santa Lucia Sopra Contesse a bordo di uno scooter. Sul posto per compiere i rilievi di rito, dopo l’allerta per quanto è avvenuto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato, messisi immediatamente alla ricerca dei responsabili.

Le immagini del presente articolo, sono tratte da: “www.messinaindiretta.it”.