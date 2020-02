“Penso che la situazione del Coronavirus è grave…, un paio di giorni fa i politici ci rassicuravano di stare tranquilli ed invece è successa la beffa”. Lo scrive oggi, l’artista di Catania Alessio Ossino… che usa il suo motto e dice Justice.

Ossino, spiega: “già siamo a 7 morti e 229 contagiati. Perché non hanno pensato i signori politici (il nuovo Governo), di bloccare porti ed aeroporti? Chi ci governa dovrebbe proteggerci, invece sembra non lo faccia”.

“Tanti infermieri, medici e appartenenti alle forze dell’ordine, in questo periodo non fanno più vacanze e rischiano la vita, per i cittadini ed a loro va la mia solidarietà “.

“Purtroppo, siamo nelle mani di nessuno dobbiamo solo pregare che il morbo si blocchi. Chiedo ai signori presidenti della Repubblica e dei Ministri, Mattarella e Conte di intervenire nel migliore dei modi”.