Per consentire la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della villa comunale Sabin, di Messina, da domani venerdì 28, lo spazio verde resterà chiuso

FINO ALLA CONCLUSIONE DEI LAVORI, PREVISTA PRESUMIBILMENTE PER IL 5 LUGLIO PROSSIMO

Si legge in una nota di Palazzo Zanca: “per consentire la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della villa comunale Sabin, di Messina, da domani venerdì 28, sino alla conclusione dei lavori, prevista presumibilmente entro venerdì 5 luglio, la villa rimarrà chiusa al pubblico”.

Nel documento si evidenzia ancora che: “il provvedimento è stato disposto dall’assessore all’Arredo Urbano Massimo Minutoli, che prosegue gli interventi concertati anche con MessinaServizi, per ridare decoro alle aree verdi cittadine nelle more dell’attuazione del bando di affidamento a terzi degli spazi pubblici e a verde di Messina. Nei giorni scorsi a margine di un blitz De Luca e l’assessore avevano denunciato le precarie condizioni in cui versa la villetta, scatenando svariate polemiche”.