Per consentire l’esecuzione di lavori di riqualificazione della pavimentazione di alcune strade e dei relativi marciapiedi (di Messina) ricadenti nei quadrilateri viali Boccetta/Regina Margherita/Giostra/via Garibaldi; viale Boccetta/corso Cavour/via S. Agostino/via XXIV Maggio; e viale Gazzi/vie U. Bonino/Bonsignore/Acireale, si è resa necessaria l’adozione di provvedimenti viari

Per consentire l’esecuzione di lavori di riqualificazione della pavimentazione di alcune strade e dei relativi marciapiedi ricadenti nei quadrilateri viali Boccetta/Regina Margherita/Giostra/via Garibaldi; viale Boccetta/corso Cavour/via S. Agostino/via XXIV Maggio; e viale Gazzi/vie U. Bonino/Bonsignore/Acireale, si è resa necessaria l’adozione di provvedimenti viari.

Pertanto nella fascia oraria 7-17, per singoli tratti di interventi giornalieri, vigeranno i divieti di sosta e transito veicolare insistenti da lunedì 6 a mercoledì 8 nelle vie Parini e Pepe, consentendo l’attraversamento veicolare in corrispondenza delle intersezioni con le vie Canova e Manzoni. Da mercoledì 8 a venerdì 10, le limitazioni interesseranno invece le vie Pepe e Guicciardini, sempre consentendo l’attraversamento veicolare in corrispondenza delle intersezioni con le vie Canova e Manzoni.