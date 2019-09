Per festeggiare la giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca indetta dall’ASI, il S.A.MO. Club organizza una mostra statica di auto e moto, che avrà luogo domenica 29 settembre a Messina in piazza Cairoli. I rappresentanti del sodalizio, avranno il piacere di accogliere soci, appassionati e curiosi al fine di condividere la passione per il motorismo storico. Sono previste, centinaia di iniziative in tutta Italia, fra queste l’apertura straordinaria di oltre 100 musei e collezioni a tema.

Spiega Alberto Scuro, presidente dell’Automotoclub Storico Italiano: “l’iniziativa, è un’occasione per accendere i riflettori sul settore del quale ci occupiamo, sui tanti valori positivi ad esso collegati e su tutto ciò che si muove attorno ad esso. Vogliamo mostrare a tutti qual è la passione che muove il nostro mondo e la nostra Federazione”.

Non puo’ esistere futuro senza la memoria del passato: “i veicoli storici sono importantissimi testimoni della nostra storia e possono essere valorizzati solo avendo la possibilità di farli vivere sulle nostre strade e renderli godibili a tutti”.