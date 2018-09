Per gli alberi pericolanti, presenti sul viale Giostra a Messina: l’appello lanciato da Francesco Cipolla e Gabriele Rossellini

Dopo l’ennesimo incidente e l’ennesima tragedia sfiorata, con il crollo di un imponente Ficus Magnolioide a piazza Santa Caterina, davanti all’omonima chiesa, gli esponenti del M5S Francesco Cipolla (consigliere comunale) e Gabriele Rossellini (consigliere della V^ Circoscrizione) chiedono al primo cittadino Cateno De Luca e all’assessore Massimiliano Minutoli di intervenire urgentemente per mettere al sicuro l’incolumità degli automobilisti e dei pedoni che quotidianamente percorrono un tratto del viale Giostra (in prossimità del civico 7) e della salita Ogliastri (al civico 16). A causa della mancata potatura e dei necessari interventi manutentivi, infatti, sono parecchi gli arbusti in pericolo di cedere da un momento all’altro, rischiando di arrecare danni a cose o persone, soprattutto in previsione dell’imminente stagione autunnale e dell’aggravarsi delle condizioni meteorologiche.

Proseguono i consiglieri: “esprimiamo la nostra soddisfazione per l’impegno e l’attenzione del primo cittadino e di tutta la Giunta in merito al verde pubblico tuttavia, nel caso specifico, è necessario intervenire in tempi celeri, anche alla luce della festa della Madonna del Rosario del prossimo 7 ottobre, una celebrazione religiosa che coinvolge ogni anno tantissimi residenti che affollano le vie del quartiere”.

Concludono gli esponenti pentastellati: “negli ultimi mesi, si sono verificati già numerosi casi di crollo che per fortuna non hanno comportato gravi conseguenze, ma è di estrema urgenza tutelare la salute dei cittadini mettendo in atto tutto ciò che compete all’Amministrazione in termini di prevenzione e salvaguardia, redigendo al contempo una relazione esaustiva del patrimonio arboreo cittadino, con la stima completa delle piante da rimuovere o salvare”.