Per il falò del 14 agosto a Tremestieri (ME): sono state arrestate due persone, dagli agenti della Polizia di Stato

Durante dei servizi di controllo attuati la sera del 14 agosto a Tremestieri, dalla Polizia Municipale e dalla Polizia Metropolitana di Messina, volti alla verifica del rispetto dell’ordinanza sindacale che ha disposto il divieto di accensione di fuochi in spiaggia, gli operatori rilevavano una enorme quantità di legname posizionata sui massi frangiflutti. Messisi in azione per rimuovere le cataste, i vigili Urbani non hanno potuto adempiere al loro ruolo dal momento che alcuni dei presenti avversavano l’attività da Essi posta in essere e minacciavano di dare fuoco al materiale legnoso.

Con immediatezza le pattuglie hanno chiesto ausilio alla Questura peloritana. Giunti tempestivamente, i poliziotti delle Volanti hanno riscontrato l’opposizione dei soggetti, i quali non solo continuavano ad insultare e minacciare pesantemente i presenti ma decidevano di mettere in atto le minacce appiccando le fiamme. Dunque, il personale della Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di Domenico Barbuscia, 38 anni e di Giosuè Barbuscia, 20, entrambi messinesi. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, i due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo previsto per oggi. Dovranno rispondere dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e incendio doloso.