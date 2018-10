Per il maltempo a Messina, la Sala Operativa della Protezione Civile Regionale ha diramato una allerta arancione

La SORIS (Sala Operativa della Protezione Civile Regionale), attraverso un comunicato ha reso noto che: “sulla base del bollettino di vigilanza meteorologico nazionale, vi sarà un livello di criticità moderata per rischio idrogeologico ed idraulico per temporali per i comuni delle zone di allerta A (versante tirrenico) ed I (versante ionico); un livello di allerta codice arancione e fase operativa di PREALLARME”.

“L’avviso segnala dal pomeriggio odierno venerdì 12, alle 24 di domani, sabato 13, il persistere di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità e frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Al momento non è prevista alcuna interruzione delle attività. Se necessario seguiranno messaggi del sistema ALERT SYSTEM ed INFO SMS”.

“Tale segnalazione rientra nelle attività di prevenzione ed informazione, nel territorio comunale, della popolazione per una maggiore consapevolezza degli eventuali rischi. Si raccomanda comunque di non sostare nei piani seminterrati e bassi degli edifici, nei sottopassi e di non transitare e/o sostare nelle zone facilmente allagabili e/o nei torrenti e negli impluvi. Le norme di comportamento di auto protezione per rischio alluvioni e frane sono visionabili sul sito ufficiale internet del Comune di Messina – servizio Protezione Civile”.