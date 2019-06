Per il Pride dello Stretto, in programma domani 8 giugno a Messina, è stato disposto il divieto di vendita di bevande

Lo comunicano dallo Staff, dell’Ufficio stampa di Palazzo Zanca: “in occasione del “Pride dello Stretto”, in programma domani, sabato 8, con partenza da piazza Antonello, con ordinanza sindacale, dalle ore 16 sino alla conclusione dell’evento, sono stati disposti per un raggio di 300 metri i divieti di vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche superiori al 5%, e di vendita e/o somministrazione di bevande o di qualsiasi altro prodotto in lattine e/o contenitori di vetro, di cui viene comunque vietato l’utilizzo anche se di provenienza personale. I titolari ed i gestori delle attività di commercio e artigianali, anche ambulanti su area pubblica, sono responsabili della corretta applicazione del disposto. L’inosservanza dell’ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro per ogni violazione accertata”.