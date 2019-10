Per la dodicesima edizione della “Giornata Mondiale della Consapevolezza sulla Perdita Perinatale e Infantile”, le Associazioni, GiovanninoVive ed InformaDonnaMe, insieme ad una rappresentanza di CiaoLapo onlus, alle 19.00 sono state in piazza Cairoli a Messina [Video]

COME IN ALTRE 90 CITTÀ ITALIANE

Per la dodicesima edizione della “Giornata Mondiale della Consapevolezza sulla Perdita Perinatale e Infantile”, le Associazioni, GiovanninoVive ed InformaDonnaMe, insieme ad una rappresentanza di CiaoLapo onlus, alle 19.00 sono state in piazza Cairoli a Messina, come in altre 60 città italiane, si sono incontrati per condividere l’ONDA DI LUCE, con le candele accese, che da una parte all’altra del mondo si sono accese alla stessa ora, per ricordare tutti i bambini mai nati o scomparsi prematuramente.

Dopo aver acceso le candele ed in un raccolto silenzio dei presenti , la prof.ssa Helga Corrao, presidente dell’InformaDonnaMe ha dato delle importanti informazioni sulla manifestazione; l’attore Lucio Cucinotta di GiovanninoVive ha letto, tra l’emozione dei presenti, la poesia scritta in vernacolo “Onda di luce” del poeta messinese Nunzio Di Bella. Uno scrosciante applauso dei convenuti ha accompagnato il lancio dei palloncini in ricordo dei bambini mai nati.