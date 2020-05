Per la festività di oggi, 1 Maggio, i commissari liquidatori di Atm Pietro Picciolo, Fabrizio Gemelli e Roberto Aquila e il direttore generale Natale Trischitta, quale misura di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria Covid-19 nella città di Messina, hanno previsto che, limitatamente alla fascia oraria dalle 06,00 alle 21,00, verrà espletato solo un servizio essenziale con attiva solo la Linea 1 Shuttle.

Per effetto della disposizione dell’amministrazione Comunale le altre linee verranno soppresse e gli operatori di esercizio, oggi 1 Maggio, verranno collocati in ferie d’ufficio. La linea con partenze dai capolinea di Giampilieri Superiore o Torre Faro, avrà i seguenti orari:07,00; 08,30; 11,00; 12,30; 18,00; 19,30. Inoltre, domani 2 Maggio alle 11 (e non alle 10 come precedentemente comunicato per impegni dell’Assessore Mondello) si svolgerà via Skipe, per emergenza Covid 19, una conferenza stampa dei commissari liquidatori di Atm in liquidazione Pietro Picciolo, Roberto Aquila e Fabrizio Gemelli, del vicesindaco e assessore ai trasporti Salvatore Mondello e del direttore generale di Atm Natale Trischitta. Durante la conferenza saranno illustrati tutti i provvedimenti dell’azienda per la cosiddetta “Fase 2” del Coronavirus che entreranno in funzione dal prossimo 4 Maggio. Tali provvedimenti permetteranno una maggiore fruizione di bus e tram con alcuni accorgimenti, buone pratiche e dispositivi predisposti da Atm.