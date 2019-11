Per la festività di Ognissanti, che ci sarà domani 1 novembre, l’Atm comunica con una nota la regolarità del servizio del Tram

LE VETTURE TRANVIARIE SARANNO IN ESERCIZIO (A MESSINA) TUTTA LA GIORNATA CON UNA FREQUENZA DI 15 MINUTI

Con un avviso apparso sul sito internet… http://www.atm.messina.it/, la Società che si occupa del Trasporto Pubblico Locale in Città comunica che: “domani 01 novembre 2019 in occasione della festività di Ognissanti le vetture tranviarie saranno in esercizio tutta la giornata, con frequenza 15 minuti”.