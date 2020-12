Per la giornata di domani, Lunedì 28 dicembre 2020, ecco la mappa dei rischi idraulico, idrogeologici e di quelli collegati ai temporali

Per la giornata di domani, Lunedì 28 dicembre 2020:

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE… Emilia Romagna: Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola;

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE… Puglia: Gargano e Tremiti;

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE… Puglia: Gargano e Tremiti;

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA… Emilia Romagna: Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Pianura reggiana di Po, Collina bolognese, Montagna bolognese, Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Marche… Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3, Puglia… Basso Ofanto, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle;

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA… Liguria… Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Molise… Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Puglia… Puglia Centrale Adriatica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica;

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA… Abruzzo… Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacini Tordino Vomano, Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino Basso del Sangro

Emilia Romagna… Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Lazio… Aniene, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti

Marche: Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3, Marc-2, Marc-1, Molise… Litoranea, Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Puglia… Puglia Centrale Adriatica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Toscana… Serchio-Costa, Valtiberina, Mugello-Val di Sieve, Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia, Umbria… Medio Tevere, Chiascio – Topino, Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Alto Tevere.

Regione Basilicata: Come disposto con nota prot. N. 56425/24AF del 01/04/2019, per l’area della frana di Pomarico, di cui all’O.C.D.P.C. n. 578 del 21/02/2019, i livelli di allerta previsionali vanno incrementati di un ordine, pertanto, data come allerta minima GIALLA, in caso di situazione previsionale per BASI B ed E2 gialla, per l’area frana di Pomarico il livello di allerta corrispondente sarà ARANCIONE; per situazione previsionale per BASI B ed E2 arancione, il livello di allerta corrispondente sarà ROSSO; Regione Friuli Venezia Giulia: L’ordinaria criticità idraulica/allerta gialla sulle zone FVG-C e FVG-D è per rischio idraulico costiero; Regione Liguria: per la validità temporale della criticità si rimanda al bollettino regionale.