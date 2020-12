Per la morte (avvenuta nella notte precedente giovedi’ 10 dicembre a Catania) della messinese 25enne…, Ylenia Bonavera in queste ore è stata sottoposta a fermo di Polizia giudiziaria una 34enne italiana [Video]

Una 34enne italiana presentatasi ieri con il suo avvocato, presso la Questura etnea in queste ore è stata sottoposta a fermo di Polizia giudiziaria [per la morte (avvenuta nella notte precedente giovedi’ 10 dicembre a Catania) della messinese 25enne…, Ylenia Bonavera], viene accusata dal personale della Polizia di Stato di aver inferto la coltellata alla clavicola della malcapitata che ha perso la vita.

Alla donna, gli inquirenti sono arrivati grazie ad alcune immagini (pubblicate in anteprima dal quotidiano regionale on line MeridioNews) dove sono riprese le scene dell’aggressione successa nella zona di San Cristoforo. Nelle stesse, si nota una donna scagliarsi contro la giovane deceduta.

Colei che è stata fermata, ha riferito di avere agito per legittima difesa, dal momento che stando al suo racconto, Ylenia l’avrebbe aggredita ferendola a un occhio perchè risentita per un rimprovero.

Sempre basandosi sulle dichiarazioni dell’indagata, la Bonavera era ancora una volta in preda all’uso di droga e alcool. La vittima, ha aggiunto il soggetto fermato, avrebbe cercato di infierire su di lei con una bottiglia di birra che teneva in mano, motivo per il quale si sarebbe difesa servendosi di un coltello da cucina, che teneva in auto, per poi successivamente allontanarsi dalla zona teatro dei concitatj fatti.

Nel pomeriggio di oggi è stata effettuata l’autopsia sul corpo di Ylenia Grazia, attraverso la quale si potra’ far luce sulle cause della dipartita.

Video, concesso dal giornale regionale on line MeridioNews.