Per la truffa dello specchietto: foglio di via e denuncia, ad un catenese in trasferta

Un 22enne catanese, A.G. (sono le sue iniziali), con precedenti specifici è stato individuato come l’autore di una tentata truffa perpetrata ai danni di ignari passanti.

Ad essere sue vittime, sono stati, un giovane di 37 anni a bordo della sua auto, in una via della zona Nord della Città ed una coppia di anziani. Nel primo caso, passando accanto ad una Grande Punto con a bordo una persona (seduta dal lato del guidatore) quest’ultimo ha avvertito un colpo sul fianco destro della propria vettura (in marcia), arrestando la corsa è sceso dal mezzo verificando che nessun danno era stato riportato. All’uomo, posto sul veicolo fermo si è così avvicinato il ragazzo che, dopo avergli mostrato lo specchietto retrovisore sinistro rotto, gli chiedeva di essere risarcito adducendo la colpa al suo passaggio.

Il malcapitato, insospettito dall’atteggiamento dell’uomo, ha contattato in sua presenza il 112 . A quel punto il malfattore, messa in moto la macchina, si è allontanato velocemente. Ed è lì che ha ritentato, prendendo di mira i due anziani con le stesse identiche modalità appena descritte. Anche la coppia, ha chiesto l’intervento dei poliziotti.

Gli operatori delle Volanti della Questura, non hanno ritardato il loro arrivo individuando il responsabile poco dopo, poco lontano dai luoghi in cui aveva cercato di mettere in atto la truffe. Il ventiduenne, sarà denunciato alla competente Autorità Giudiziaria.