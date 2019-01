Per l’emergenza neve a Messina, si è svolto stamani un tavolo tecnico in Prefettura

A seguito dell’avviso diramato dal Dipartimento regionale della Protezione Civile, che prevede per le prossime 24-36 ore possibili nevicate anche a bassa quota, si è svolto stamani un tavolo tecnico presso la Prefettura di Messina, presieduto da Carmelo Musolino e a cui ha partecipato l’assessore con delega alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli. Nel corso della riunione, alla quale hanno preso parte anche rappresentanti e responsabili degli uffici ANAS, Vigili del Fuoco, dipartimento regionale di Protezione Civile, i Corpi di Polizia municipale e della Città Metropolitana, l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Stradale, ASP, CAS e 118, sono state affrontate le possibili criticità anche in considerazione di quanto già avvenuto in passato e le soluzioni necessarie per fronteggiare eventuali emergenze.

L’assessore Minutoli, allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza, ha annunciato che il Dipartimento comunale di Protezione Civile provvederà all’emissione di un sms allert per avvisare sui possibili rischi, invitando l’utenza a non avventurarsi sulle strade di montagna e collinari se non con motivazioni strettamente necessarie e in ogni caso, con veicoli opportunamente attrezzati e muniti di catene. E’ stato previsto anche oggi che, in caso di nevicate, le forze dell’ordine effettueranno controlli sul territorio.