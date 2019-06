Per l’ultimo saluto alla giovane Martina Carbonaro: oggi pomeriggio, il Duomo di Messina, è stato gremito

DA PARTE DI TANTI CHE NON SONO VOLUTI MANCARE IN QUESTA CIRCOSTANZA

Per l’ultimo saluto alla giovane Martina Carbonaro, morta nel tragico incidente stradale di martedì 18 Giugno sulla Via Consolare Pompea a Grotte: oggi pomeriggio, il Duomo di Messina, è stato gremito, da parte di tanti che hanno voluto essere presenti in questa circostanza,

Oltre agli amici ed ai familiari, hanno partecipato tante persone comuni spinte dalla commozione per quel che è successo ed ha determinato la perdita della vita della ragazza. La folta folla all’esterno della Cattedrale, ha circondato di calore umano, la famiglia di Martina.

Foto, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.