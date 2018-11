Per proteggere il litorale, del villaggio di Galati Marina a Messina

Lo si evince, da un comunicato dell’Ufficio stampa del Municipio peloritano: “oggi, lunedì 26, nella Sala Falcone Borsellino di Palazzo Zanca, alla presenza del vice sindaco Salvatore Mondello, dell’assessore alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli, del direttore dei lavori ing. Armando Mellini, del r.u.p. ing. Vito Leotta, del coordinatore per la sicurezza geom. Letterio Rodilosso, e per l’impresa aggiudicataria dei lavori, il responsabile ing. Filippo Colombrita insieme all’ing. Marco Colombrita e al geom. Antonino Contadino, sono stati consegnati i lavori sotto le riserve di Legge, per il prolungamento della barriera radente esistente tra le case Raciti ed il campo di calcio del villaggio Galati Marina”.

Ha sottolineato il vice sindaco Mondello: “un momento importante, indirizzato alle varie azioni intraprese dall’Amministrazione in difesa del suolo. Si è data una forte accelerazione alla procedura tecnico-amministrativa in virtù dell’importanza che la criticità, legata all’erosione del litorale ha determinato negli anni. A tal fine si sta continuando con il completamento della progettazione che prevede l’inserimento di pennelli a mare per consentire il ripascimento del litorale”.

Ha aggiunto l’assessore Minutoli: “dopo le due ordinanze contingibili ed urgenti che hanno definito i primi interventi di mitigazione del rischio, finalmente si interviene con un azione strutturale di lunga portata”.

Hanno concluso Mondello e Minutoli: “l’Amministrazione, si ritiene pienamente soddisfatta del risultato ottenuto e si proietta a programmare e progettare simili interventi in altre zone con analoghe criticità da risolvere”.