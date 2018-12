Per ricordare l’odierno 110° anniversario, del terremoto che il 28 dicembre 1908 distrusse Messina e Reggio Calabria

Per celebrare il 110° anniversario del terremoto di Messina del 1908, il console onorario della Federazione Russa, Nanni Ricevuto, ex presidente della Provincia Regionale si è recato presso il Monumento dedicato ai Marinai Russi di via Garibaldi, per deporre una corona d’alloro.

Si tratta, di: “un gesto simbolico a testimonianza del sentimento di gratitudine della Città nei confronti di quegli -Angeli venuti dal mare- che, per primi e con notevole spirito di abnegazione, prestarono soccorso ai messinesi a poche ore del tragico sisma”.

Alla cerimonia, hanno presenziato: “Marco Grassi (governatore dell’Arciconfraternita della S.S. Annunziata dei Catalani) e Franz Riccobono (rappresentante del Mir… Mezzogiorno d’Italia-Russia), oltre a numerosi cittadini anche dell’ex Unione Sovietica”.