Perla dello Jonio: dal 24 giugno…, sarà attivo il collegamento “Taormina Link”

Collegamenti diretti tramite bus di Asm con la stazione ferroviaria di Villagonia a seguito dell’orario estivo di Trenitalia (Gruppo FS Italiane). I dettagli del nuovo orario sono stati illustrati in questi giorni a Roma da Luigi Corradi, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia.

Tante le novità del trasporto regionale, in accordo con la Regione, committente del servizio, previsti maggiori collegamenti per raggiungere alcune fra le più rinomate località turistiche siciliane. Novità di quest’anno, è il “Taormina Link”, attivo fino al 5 settembre, con 6 collegamenti aggiuntivi, nei giorni festivi, fra Catania Centrale e Letojanni con fermate ad Acireale, Giarre-Riposto ed appunto la stazione di Taormina-Giardini.

A partire dal 24 giugno sarà attivo, tra i tanti collegamenti, il “Taormina Link” per connettere la stazione di Taormina-Giardini al borgo taorminese grazie ai bus di Asm e l’Etna Link (dal primo luglio) con servizi di Ferrovia Circumetnea in partenza dalla stazione di Giarre-Riposto sino a Piano Provenzana, alle pendici dell’Etna.

“Lo avevamo programmato già da tempo – dice in proposito il commissario di Asm, l’avvocato Antonio Fiumefreddo – si aggiungerà, dunque, presto un servizio destinato a rendere più agevole la mobilità per chi vuole raggiungere Taormina in treno. Si arriverà, dunque, dall’areoporto di Catania Fontanarossa, direttamente al cuore della cittadina turistica e si potrà ritornare allo scalo aereo”.

Il nuovo bus sarà facilmente riconoscibile dall’utenza visto che sarà dotato di una particolare colorazione. Il biglietto sarà unico e comprenderà il passaggio treno – bus per chi vuole arrivare nel cuore della città del centauro. Il tutto in vista della stagione turistica che dovrebbe servire da rilancio dopo lo stop dettato dalla pandemia.