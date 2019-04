pescasub_plastic_free, una iniziativa simbolica che oggi è prevista a Messina

GRAZIE A PIETRO LANZAFAME, CHE HA DATO APPUNTAMENTO A TUTTI IN MATTINATA DOPO LE ORE 9.30

#pescasub_plastic_free è un’iniziativa simbolica (prevista oggi a Messina iniziata dopo le ore 9.30 a Ganzirri in via Circuito nel tratto di mare prospiciente la Boa Kobold) che vuole dare un aiuto concreto alla salvaguardia del mare.

Promossa da un gruppo di amici accomunati da due Passioni: “la Pesca Subacquea e il Mondo Sommerso, vuole essere dimostrazione concreta del rispetto per il mare. Un gruppo di pescatori subacquei e di amanti delle spiagge e delle nostre coste si ritroverà per dedicare parte del loro tempo alla raccolta di rifiuti in plastica che oltre a riempire molte spiagge hanno invaso anche i nostri fondali”.

TUTTI SONO INVITATI SUBACQUEI E NON, per ridare dignità alle spiagge e al mare. Chi meglio di una creatura acquatica come il Pescatore Subacqueo può essere custode e difensore del mare? Chi meglio di un amante delle nostre coste deve tutelare le nostre spiagge?